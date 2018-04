Falso allarme incendio al Sant'Anna di via Napoleona

Scatta l'allarme incendio, ma è un falso allarme. Solo un po' di scompiglio e paura e niente più al poliambulatorio dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di via Napoleona intorno alle 8.25 del 9 aprile 2018. Per errore da parte di un utente è stato azionato un pulsante di attivazione dell'allarme incendio al piano terra del monoblocco a Camerlata. L'allarme è stato ricevuto, come previsto dalla procedura, sul cellulare di servizio dell'operatore della vigilanza presente nel poliambulatorio che ha provveduto a individuare il punto di origine dell'allarme e a verificare che non si trattava di un effettivo principio d'incendio. L'addetto poi, con la collaborazione del vice responsabile della vigilanza occasionalmente presente, ha comunicato attraverso il sistema interfonico agli utenti e agli operatori che avevano già iniziato l'evacuazione il cessato allarme, in modo che potessero riprendere tutte le attività a partire dalle 8.35 circa.

Il falso allarme è stata l'occasione per verificare l'efficienza delle misure adottate da Asst Lariana. Infatti, durante l'evacuazione gli operatori e il pubblico si sono diretti disciplinatamente verso le vie di uscita, hanno imboccato le scale di emergenza e la scala principale che, nel caso, è anch'essa una scala di emergenza, e hanno raggiunto i punti di raduno sostandovi fino a quando, pochi minuti dopo, sono stati avvertiti del cessato pericolo.