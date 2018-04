Auto incastrata nel passaggio a livello: madre e figlio salvati da un poliziotto mentre arriva il treno

Poteva trasformarsi in disgrazia la disavventura di una donna albanese di 34 anni e del figlioletto di pochi mesi che viaggiava con le in macchina. Intorno alle 17.50 di sabato 7 aprile 2018 la donna stava attraversando i binari al passaggio a livello di Camerlata a Como quando si sono chiuse le sbarre.

Anziché accelerare per sgombrare il passaggio a livello la donna ha ingranato la retromarcia ma si è trovata la strada chiusa dalla sbarra abbassata. A quel punto anche davanti ormai le sbarre si erano abbassate. Era quindi intrappolata menttre sopraggiungeva il treno.

Per sua fortuna in quel momento c'era un poliziotto della Questura di Como fuori servizio che si è avvicinato all'auto e l'ha spostata, sempre all'interno delle sbarre, in uno spazio che, anche se di poco, non ostacolava il transito del treno in arrivo. Poi l'agente ha afferrato l'ovetto in cui viaggiava il bimbo piccolo e lo ha portato al sicuro insieme alla madre. Lieto fine, dunque, per una disavventura che poteva andare molto male.

L'episodio ha causato code d'auto in entrambe le direzioni a causa, anche, dell'arrivo di altre pattuglie delle forze dell'ordine.