Una colossale svista: l'auto finisce sulle scale

Un'auto che "scende" le scale: è successo giovedì 22 febbraio 2018 a Camerlata, in via Badone, nel parcheggio del grande complesso residenziale e commerciale accando all'Esselunga.

Come si vede dalle foto, una macchina, a causa di una manovra sbagliata, è finita dritta giù dalla scalinata: per fortuna solo 4 gradini, poi la vettura si è fermata, appoggiata sulle scale con le ruote posteriori sollevate sotto lo sguardo attonito dei passanti. Protagonista una coppia entrata nel piazzale per fare manovra: secondo quanto ricostruito, il guidatore non si è accorto che c'era la scalinata ed è finito dritto sui gradini.

E' il terzo episodio del genere nel giro di pochi mesi: la vicenda ricorda, infatti, quanto accaduto a Lecco nei primi giorni di febbraio: in quel caso, però, come si vede in questo video, l'automobilista aveva salito le scale dell'ospedale Manzoni con la propria vettura. Prima ancora, nel novembre 2017, a Carate Urio un automobilista milanese, tratto in inganno dal navigatore, si era incastrato in un viottolo pedonale fatto a gradini.