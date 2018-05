Lavori alla linea elettrica a Camerlata: semafori spenti e intero quartiere senza luce

Un intero quartiere senza elettricità per lavori alla linea elettrica. Succede a Camerlata nella mattina di giovedì 17 maggio 2018: intorno alle 9 è stata tolta la corrente all'intero quartiere.

Lavori annunciati alle forze dell'ordine, tanto che la polizia locale di Como si è attrezzata inviando sul posto 3 pattuglie, dunque 6 uomini e un ufficiale, per dirigere il traffico dal momento che anche i semafori sono spenti, così come gli impianti di illuminazione.



Non altrettanto sostengono i residenti che segnalano alla nostra redazione di non essere stati avvisati e di essersi quindi ritrovati improvvisamente senza luce e con le attività commerciali ferme, con i conseguenti disagi.

Al momento la polizia locale non segnala criticità particolari per il traffico.

I lavori, iniziati intorno alle 9, dovrebbero concludersi per mezzogiorno.

Una situazione analoga nel quartiere si era verificato lo scorso 26 aprile: tutta Camerlata si era ritrovata improvvisamente al buio, ma quella volta il blackout era stato causato da un incidente.