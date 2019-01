Sbaglia autobus, dà in escandescenze contro l'autista e blocca la corsa in via Napoleona: denunciata

Momenti di tensione su un autobus della linea 1 di Asf Autolinee in servizio da Ponte Chiasso (Como) a San Fermo della Battaglia: denunciata una donna per interruzinoe di pubblico servizio.

E' successo nel primo pomeriggio di martedì 22 gennaio 2019: tutto è stato causato da una donna di 36 anni di origine ungherese residente in città che, secondo quanto riportato dal Corriere di Como, dal centro doveva raggiungere l'ospedale Sant'Anna. La donna, però, avrebbe sbagliato autobus, prendendo sempre l'1, ma quello diretto a San Fermo della Battaglia e non al presidio di via Ravona. La 36enne ha atteso che il bus tornasse indietro per poi rendersi conto durante la corsa che il mezzo non l'avrebbe riportata all'ospedale, ma nuovamente verso il centro di Como.



A questo punto la passeggera (che pare non avesse neppure obliterato il biglietto sostenendo che la macchinetta fosse guasta) ha iniziato a dare in escandescenze contro l'autista. Quest'ultimo all'altezza della fermata di via Napoleona del vecchio Sant'Anna ha preferito fermarsi e chiedere l'intervento della polizia locale. La corsa è stata quindi soppressa e il bus è stato notato da molte persone in sosta davanti al vecchio ospedale.

In via Napoleona sono arrivate due pattuglie che hanno identificato la donna, ancora a bordo del bus, che è stata poi denunciata a piede libero per interruzione di pubblico servizio.