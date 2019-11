A Camerlata cartelli stradali con inchiostro invisibile

Cosa è stato usato per scrivere su questi cartelli stradali installati in prossimità di piazza Camerlata a Como? Inchiostro invisibile o inchiostro bianco su fondo bianco? La verità, ovviamente, è che non è semplicemente stato scritto alcunché. Mancano, infatti, i nomi delle vie che, a rigor di logica, dovrebbero essere via Napoleona e via Canturina. Ci si chiede come mai non siano stati posizionati dopo avere stampato i nomi delle vie anziché installarli "vuoti" lasciandoli così per giorni e giorni. Soprattutto, la nostra lettrice Sara Bianchi che ci ha segnalato questa "curiosa" segnaletica stradale si chiede quando mai i cartelli verranno finalmente completati con i nomi delle vie. Del resto è proprio a questo che servono, o meglio, che dovrebbero servire.