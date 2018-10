Como, minaccia i passanti con un coltello: arrestato in via Scalabrini

Arrestato per violenza, minaccia, oltraggio, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. E' accduto nella tarda serata del 25 ottobre 2018. Intorno alle 23.10 una pattuglia della squadra volanti di Como è intervenuta in via Scalabrini a Como dove è stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello che minacciava i passanti. I poliziotti racolgono la testimonianza della persona che ha allertarto il 112 e grazie alla descrizione dell'uomo sono riusciti a rintracciarlo. Si trattava di un tunisino di 28 anni che alla vista degli agenti ha dapprima sfilato da una tasca dei pantaloni il coltello per minacciarli,poi vedendo l'arrivo di altri poliziotti si è dato velocemente alla fuga.

Gli agenti sono riusciti però a raggiungerlo e a immobilizzarlo, poi lo hanno portato in QUestura dove, però, l'uomo avrebbe continuato a dare in escandescenze arrivando persino a danneggiare gli arredi di una stanza dove era trattenuto. E' emerso che il tunisino aveva precedenti per lesioni, minacce ed atti persecutori. E' stato portato al carcere Bassone di Como dopo essere stato processato all'indomani con rito direttissmo.