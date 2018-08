Tombe "sepolte" dall'erba: incuria e degrado al cimitero di Camerlata

Erba così alta da impedire quasi di raggiungere le tombe dei propri cari estinti. Succede al cimitero di Camerlata in via Canturina a Como. La segnalazione e le foto che pubblichiamo arrivano da una lettrice che negli ultimi giorni si è recata al Campo Santo di Camerlata e per l'ennesima volta ha trovato una situazione di incuria e degrado indegna per un simile luogo.

"Al cimitero di Camerlata l'erba - scrive la lettrice - è così alta che le tombe sono coperte dalla vegetazione e piene di insetti. I viali di passaggio vengono puliti e curati di tanto in tanto, ma è impossibile arrivare alla tomba dei propri cari perchè si affonda nell'erba e saltano fuori gli insetti".