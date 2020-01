ComoCalor, situazione disastrosa: altri guasti alla rete

Altri guasti sulla rete di teleriscaldmento gestita da ComoCalor nei quartieri di Muggiò e Camerlata. Nonostante i continui interventi di riparazione per sistemare numerosi guasti nelle ultime settimane (per non dire mesi) in questi giorni si sono presentati nuovi problemi. In via Muggiò uno mpillo costante di acqua bollente fuoriesce dall'asfalto. Le foto e il video realizzati la sera dell'8 gennaio 2020 sono eloquenti. Come eloquenti sono le immagini realizzate questa mattina, 9 gennaio, in via Varesina, all'altezza del centro commerciale Esselunga: vapore acqueo fuoriesce costantemente da una crepa nell'asfalto.

Questi problemi vanno ad aggiungersi ad altri disagi subiti dai residenti dei quartieri serviti da ComoCalor. Per esempio a Camerlata i cittadini attendono che venga finalmente riaperta via Colonna: dopo i lavori di riparazione alla rete di teleriscaldamento si attende che venga ripristinata la strada dove sono stati effettuati gli scavi.