Incendio a Como: officina in fiamme in via Vandelli

Incendio a Como in un'officina di via Vandelli: le fiamme verso le 5.30 di giovedì 6 giugno 2019 nello spogliatoio dentro l'officina di carpenteria metallica. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno spento il rogo. Ingenti i danni, come si vede nelle immagini, ma fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati.

E' stata una notte di intenso lavoro per i pompieri, impegnati anche a Lomazzo per l'incendio di due camion.