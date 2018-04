Incidente a Camerlata causa il black out: semafori spenti e case senza luce

Incidente stradale e blackout a Camerlata nel pomeriggio di giovedì 26 aprile 2018. Un furgoncino ha abbattuto una palina telefonica in via Varesina mandando: a causa dello schianto, parte del quartiere è rimasta senza elettricità. Senza corrente anche gli impianti semaforici che dunque risultano spenti.

Sul posto sono intervenuti 6 agenti della polizia locale a presidiare gli incroci fino al ripristino della corrente.

Al momento, fanno sapere dal comune di Como, non si registrano particolari criticità viabilistiche.

I semafori, informa l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi, hanno ripreso a funzionare intorno alle 17.30.