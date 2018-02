Auto contro guard-rail in via Canturina

Incidente all'alba in via Canturina a Como, ma senza gravi conseguenze. Un automobilista ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il guard-rail in corrispondenza della rotatoria all'imbocco del Viadotto dei Lavatoi, a Camerlata. Nell'urto sono scoppiati gli airbag. L'auto guasta non poteva più essere spostata, per questo il conducente, uscito illeso dall'incidente, si è allontanato per chiedere aiuto e allertare i soccorsi.

Ecco spiegato il motivo per il quale alcune persone che transitavano al mattino presto in quel tratto si sono imbattuti in un'auto che solo apparentemente era abbandonata. In realtà è stata rimossa regolaermente da un carro attrezzi poco dopo. Nessun disagi alla viaibilità.