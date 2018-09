Incidente a Como: scontro auto-moto in via Scalabrini

Incidente a COmo 'poco primma delle ore 14 in via Scalabrini a Camerlata. Un'auto e una moto si sono scontrate. Nell'incidente sono rimasti feriti in modo non grave due ragazzi di 21 e 23 anni. E' stato necessario rimuovere sia la moto che l'auto con il carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza la zona dell'incidente mentre i due giovani sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'automedica. Sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna per accertamenti. L'incidente ha causato disagi alla viabilità.