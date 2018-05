Uomo investito in via Paoli a Como: è grave

Pedone investito mercoledì 30 maggio 2018 in via Pasquale Paoli a Como.

Secondo le primissime informazioni raccolte, l'investimento è avvenuto all'incirca all'altezza del civico 3, poco prima di piazza Camerlata.

Ferito in maniera seria un uomo di 54 anni: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima gravità. In via Paoli sono arrivate un'ambulanza da Lipomo e l'automedica da Como per prestare i primi soccorsi al 54enne. Il ferito è stato trasportato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico che però non ha subito particolari rallentamenti.

Al vaglio delle forze dell'ordine dinamica e cause dell'investimento.

Ieri, martedì 29 maggio, si è temuto il peggio a Lezzeno per una donna investita sulla Lariana.