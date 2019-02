Incidente a Como, auto ribaltata in via Napoleona: due feriti

Incidente a Como in via Napoleona, subito dopo piazza Camerlata, nella mattina di giovedì 28 febbraio 2019. Due i veicoli coinvolti: uno si è ribaltato, finendo su un fianco proprio in mezzo alla carreggiata della trafficata arteria. E' successo intorno alle 9.

Due le persone ferite per fortuna in modo lieve, un ragazzo di 22 anni e una donna di 42, portati in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per aiutare il personale medico a estrarre l'automobilista dalla vettura ribaltata e per mettere in sicurezza la strada. Rilievi affidati alla polizia locale di Como. Rallentamenti al traffico per permettere le operazioni di soccorso.