Lite tra stranieri, una donna ferita: polizia in via Paoli a Como

Aggressione e lite in via Pasquale Paoli a Como poco dopo le 7 del mattino dell'11 settembre 2018. Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Como sono intervenuti per sedare una lite scaturita per motivi ancora non chiari. Una donna è rimasta ferita in modo piuttosto serio. Si tratta di una 49enne trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.