Como, dramma alla stazione del treno: morto un uomo

Un uomo è morto nella mattina del 28 ottobre 2018 nei pressi della stazione di Camerlata a Como, in via Scalabrini. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle ore 8 del mattino. Sul posto sono accorse un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica con a bordo il medico del 118. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un malore ma riguardo alle cause del decesso non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine. Non è chiaro cosa sia successo. Anche riguardo all'identità dell'uomo non sono stati resi noti i dettagli. Non si conoscono al momento le sue generalità. Sono stati attimi drammatici e non è chiaro se all'arrivo dei soccorsi la persone fosse già deceduta.