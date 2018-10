Como, turista pestato e rapinato sul sentiero della Spina Verde

Un giovane turista straniero è stato picchiato e rapinato mentre percorreva a piedi il sentiero che da piazza Camerlata si inoltra nel bosco della Spina Verde. Il ragazzo di nazionalità afgana aveva con sé un piccolo bagaglio. Stava camminado sulla salita Santi Brigida e Respaù quando è stato avvicinato da un numero non meglio precisato di individui di chiara origine extracomunitaria. La banda lo ha accerchiato e malmenato colpendolo più volte al volto e gli ha sottratto tutti i soldi che aveva nel portafoglio, circa 500 euro. Sanguinante e dolorante ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che lo hanno aiutato a raggiungere piazza Camerlata dove è stato soccorso da un'ambulanza e dove sono sopraggiunti i carabinieri per raccogliere la denuncia del giovane turista.

Da tempo il sentiero in questione è stato oggetto di denunce ed esposti per il recente incremento delle pessime frequentazioni. All'interno dell'abbandonato comple G.B. Grassi, infatti, si ritrovano senzatetto e delinquenti dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. A nulla, per il momento, sono valse le segnalazioni alle forze dell'ordine. In quell'angolo nascosto di città, immerso nel verde, aumentano, intanto, gli episodi criminosi.