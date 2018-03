Pullman sbaglia svolta e intasa la Napoleona

Per alcuni minuti si è temuto che l'intoppo, causato dal pullman ritratto in questa foto, fosse difficilmente risolvibile e che richiedesse l'intervento speciale di qualche operatore per sbloccare il mezzo. Invece dopo una manciata di minuti l'autista del pullman turistico che ha sbagliato svolta è riuscito a disincastrare il veicolo. Stava procedendo in salita lungo la Napoleona, in direzione Camerlata, quando - forse a causa di una errata indicazione del navigatore gps, ha svoltato in via Turati. Impossibile per il bus completare la svolta: ed eccolo eseguire una miriade di manovre per poter tornare sui suoi passi. Nel frattempo si sono formate code d'auto in entrambe le direzioni. Ma tutto si è risolto per il meglio.