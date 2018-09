Como, ragazza molestata alla fermata del bus: denunciato l'aggressore

Una giovane ragazza straniera è stata molestata mentre aspettava un bus della linea 1 in piazza Camerlata a Como. Un giovane uomo di colore le si è avvicinato chiedendo una sigaretta poi le ha subito allungato le mani addosso cercando di palpeggiarla nelle zone intime. Per fortuna della ragazza è giunto in quel momento un autobus sul quale è prontamente salita ma l'aggressore l'ha seguita cercando ancora di toccarla e proferendo alcune frasi incomprensibili. La ragazza è riuscita a telefonare al 112. L'uomo è stato fermato e portato in questura. Si tratta di un giovane nigeriano regolarmente in Italia poiché richiedente asilo. La ragazza, appena 18enne, ha formalizzato la denuncia nei confronti del giovane.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !