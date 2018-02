Spaccia hashish a un minorenne dietro l’Esselunga di Camerlata: arrestato

Un 21enne cittadino del Gambia, pregiudicato, è stato arrestato martedì 13 febbraio 2018 dai carabinieri della stazione di Rebbio mentre vendeva droga a un minorenne, un ragazzo di 17 anni, sul retro del supermercato Esselunga di Camerlata.

Un fenomeno purtroppo non nuovo nella zona: l'arresto da parte dei carabinieri fa parte di un servizio dell'Arma finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in particolari aree del quartiere. Sempre di più i minorenni che acquistano droga.

Il 21enne ha venduto al 17enne 3 grammi di di hashish dietro il corrispettivo di 15 euro. Perquisito, il giovane gambiano è stato trovato in possesso di 7 gr sempre di hashish e di 230 euro in contanti, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. E' stato arrestato in flagranza di reato e portato al carcere Bassone di Como. Per lui le accuse sono di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.