Troppi mezzi pesanti: tombino pericolante in via Turati a Como

Strada in continuo deterioramento in via Turati a Como. A causare danni al manto stradale è soprattutto il passaggio di veicoli pesanti come tir e camion. Nelle foto e nel video di un lettore di QuiComo si nota come il transito dei grossi mezzi sti causando danni non solo all'asfalto ma anche a un tombino che appare vistosamente pericolante e in procinto di cedere. Da quando il Viadotto dei Lavatoi è stato chiuso al passaggio dei mezzi pesanti a causa dei problemi strutturali che lo rendono inadeguato a supportare il transito dei tir, il traffico pesante in direzione e proveniente da via Oltrecolle viene deviato in via Donatori di Sanguen e via Turati.

