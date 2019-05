Viadotto dei Lavatoi, ancora problemi: verifica su una grata di scolo

Non trova pace il Viadotto dei Lavatoi a Como: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza di una grata di scolo. Non è chiaro se il problema riscontrato che ha reso necessario l'intervento dei pompieri sia dovuto ai noti problemi di statici del ponte che collega via Canturinba a via Oltrecolle. L'intervento ha richiesto l'intervento anche della polizia locale e dei carabinieri per la gestione della viabilità. Il traffico è stato fatto scorrere su una sola corsia mentre sull'altra è stato eseguito l'intervento dio messa ion sicurezza.