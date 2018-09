Esselunga e il nuovo volto di Camerlata: al via i lavori in via Varesina

Dalle ore 22 di stasera, lunedì 3 settembre, fino a venerdì 7 settembre 2018, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino seguente sarà eseguito il ripristino della pavimentazione in via Paoli nel tratto da via Badone a via Giussani in seguito a un precedente intervento di sistemazione. Per consentire i lavori in sicurezza, la carreggiata verrà ridotta da quattro a due corsie di marcia con traslazione del traffico sulle corsie non interessate dal cantiere.

Inoltre in via Varesina, nel tratto da via Badone a via Collina, da giovedì 6 settembre inizieranno i lavori per la riqualificazione e le opere stradali dell'area compresa nel piano ex Trevitex. In base all'avanzamento del cantiere sarà ristretta la carreggiata mantenendo la circolazione a doppio senso e sarà vietata la sosta nel tratto interessato. La durata dei lavori è stimata in circa 210 giorni.